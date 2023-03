Stasera Italia, Buttafuoco sentenzia sui migranti: “Il dogma è quello di salvare”

08 marzo 2023 a

Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, è ospite della puntata dell’8 marzo di Stasera Italia, il programma tv pre-serale condotto da Barbara Palombelli su Rete4, e approfondisce le tematiche legate ai migranti e al salvataggio di chi intende sbarcare in Italia, soprattutto alla luce di quanto successo a Cutro con la tragedia della barca partita dalla Turchia che ha portato a più di 70 morti: “La verità è una sola, quando succedono queste cose bisogna fare i conti con un dato di realtà e sapere che è vero che si è soli, come è altrettanto vero che l’insegnamento, il dogma, è quello di salvare. Ha fatto benissimo Matteo Renzi quando ha ricordato Todaro, il fascistissimo Todaro. E in cronaca di un naufragio la cosa che mi ha colpito è che l’uomo che si fa carico di dare una sepoltura a quei morti è un sommergibilista della Repubblica sociale italiana”.