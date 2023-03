L'Aria che tira, Roberto Castelli contro Tarquinio sui soccorsi in mare

06 marzo 2023 a

Sui soccorsi mancati di Crotone si confronta la politica italiana. Tutti tirano acqua al proprio mulino. E sul tema interviene anche l'ex deputato e storico dirigente della Lega, Roberto Castelli, ospite della puntata de L'Aria che tira in onda il 6 marzo su La7. L'ex deputato prende di petto il direttore dell'Avvenire, Marco Tarquinio, che sostiene come la notte della tragedia sarebbe stato possibile far intervenire i soccorsi.

Castelli ne ha sia per Sottocorona che per Tarquinio". "Questa è l'enciclopedia della vela e quello che dice il dottor Sottocorona è vero solo in parte - attacca Castelli - Io qui ho la tabella in cui la forza del vento nella scala a 12 punti è associata all'altezza probabile delle onde del mare. Intanto volevo dire una cosa al direttore Tarquiinio: lei ha mai provato a trovarsi in mare con mare e vento forza 7? Lei crede che far passare la gente da una parte all'altra sia una passeggiata? Ma lei non capisce nulla di questo".