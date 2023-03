Coffee Break, Cerasa stronca Schlein: “Fascismo? L'opposizione vive su Marte”

Valentina Bertoli 06 marzo 2023 a

a

a

Dopo l’incontro a Firenze con Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, la neosegretaria del Pd Elly Schlein ha raccontato a Fabio Fazio, conduttore di “Che tempo che fa”, di voler dialogare anche con Carlo Calenda. La nuova inquilina del Nazareno non ha dubbi: “Alcune battaglie possiamo farle insieme”. L’obiettivo? Una forte opposizione al governo Meloni. A “Coffee break”, programma mattutino di LA 7, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa non cerca consensi e si esprime con nettezza di parole: “Dire che i fascisti sono al governo significa vivere fuori dalla realtà, creare un’alleanza che vive su Marte”.

Sinistra ammutolita dal sondaggio: Sky esalta il consenso al governo

“C’è un elemento di pragmatismo importante nelle affermazioni di Schlein. È consapevole che il Partito democratico può avere una traiettoria di prestigio nel futuro soltanto a condizione che riesca a fare quello che i suoi avversari riescono a fare bene: mettere insieme tutto il centrosinistra. Chi non fa coalizioni, sceglie di regalare la vittoria agli avversari”: così Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, commenta la decisione della leader del Pd Elly Schlein di non chiudere le porte a Giuseppe Conte e Carlo Calenda. Ospite a “Coffee break”, programma di approfondimento politico e di attualità, il giornalista ha provato a fare il punto sulle ultime, importanti, vicende politiche. Dopo essere stata eletta segretaria del Pd, Schlein ha dialogato a lungo con Giuseppe Conte, presidente del M5S. Tutto si è svolto sul retro del palco di piazza Santa Croce a Firenze, dove sabato è andata in scena la manifestazione a tutela della scuola e della Costituzione dopo l’aggressione fascista davanti a un liceo.

“Non ha quasi nulla di sinistra”. Dal M5S gelano Schlein sull'alleanza con il Pd

“Rispetto alla manifestazione bella, importante, a Firenze contro il fascismo, bisogna chiedersi: contro chi era quella manifestazione? Perché chi oggi non è antifascista? L’obiettivo di quella piazza era davvero quel gruppo di studenti che ha alimentato una rissa contro altri studenti di sinistra? C’era un non detto, cioè che i fascisti in Italia sono al governo?”, con queste parole Cerasa esprime i suoi dubbi sullo scopo dell’incontro tra i due leader. Quindi aggiunge: “Se l’opposizione riesce ad abbracciarsi, a fare un campo largo sulla base dell’antifascismo, lasciando intendere che al governo ci sono i fascisti, significa vivere fuori dalla realtà”. Il direttore de Il Foglio, con un tocco di ironia, condanna Schlein e i suoi possibili sostenitori: “Ricordate che Corrado Guzzanti fece un film ‘Fascisti su Marte’ in cui si ricordava il fascismo nelle sue dimensioni più assurde. Oggi mi sembra che ci sia un altro tema: gli antifascisti su Marte. Mi sembra un voler creare un’opposizione che vive su Marte e non si occupa dei problemi da risolvere”