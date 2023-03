La nuova fiamma di Giletti è una campionessa: “Innamorato delle nevi”. Impazza il gossip

Valentina Bertoli 05 marzo 2023 a

Un flirt da medaglia d’oro. Massimo Giletti, conosciutissimo conduttore di LA 7, rilascia dichiarazioni autentiche a Francesca Fagnani e sgancia la bomba gossip. Presentato a “Belve”, il fortunato programma di interviste di Rai 2, come un latin lover di successo, il giornalista di “Non è l’Arena” prima sfugge alle domande più insidiose, poi si lascia scappare qualche dettaglio importante. “Ma esiste o è tipo Mark Caltagirone questa?”, l’ha pizzicato Fagnani con verve impeccabile. Lui, ormai alle strette, si è sbottonato: “Esiste. Sono innamorato delle nevi vincenti”. Ecco chi è la supercampionessa che gli rubato il cuore.

“Mi viene da ridere. Siccome io credo tu faccia sempre una domanda liturgica all’inizio, pensavo a Sofia Goggia che una sera faceva la tua imitazione in modo pazzesco”: così Massimo Giletti, ospite di punta dell’ultima puntata di “Belve”, si è fatto un autogol. L’occasione fa l’uomo ladro. Francesca Fagnani, pronta a sottrarre con abilità di detective le informazioni più esilaranti ai suoi intervistati, ha risposto senza pensarci un attimo: “Mmm… Adesso ci arriviamo. La invitiamo”. Il conduttore ha iniziato un racconto tanto schietto quanto sfaccettato della sua vita: dalla conclusione del rapporto lavorativo con la Rai alla difficile accettazione dei detrattori, dalle difficoltà di una vita sotto scorta alla commozione per la mancanza della figura paterna. Poi la conduttrice non ha saputo resistere e ha seguito le “molliche di gossip” lasciate a terra da Giletti. “Parliamo d’amore”, ha detto lei per aprire un capitolo riservato in maniera ingannevole ma furba. “Lei piace alle donne? Cosa piace di lei?”, ha chiesto la conduttrice. Il giornalista, sorridendo, ha risposto: “A qualcuna sarò piaciuto. Sono diretto, allegro, vivo un’altra vita rispetto al modo di vivere la televisione e so ascoltare”. Sul legame controverso con l’altro sesso, ha aggiunto: “Odio la quotidianità e nei rapporti ho sempre cercato di vivere di grande passione e di grandi attimi. Poi il problema è che devi dare continuità. Poco ma bene, mettiamola alla Sordi”.

Quindi Fagnani ha indagato ancora: “Lei ha detto ‘ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni. Un sentimento a riparo, come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno’. Ma esiste o è tipo Mark Caltagirone?”. Dopo una fragorosa risata, Giletti ha sputato il rospo: “Esiste, esiste”. Attraverso un gioco di ammiccamenti e allusioni, Fagnani ha pensato di battere il ferro finché fosse caldo. “È in pista?”, ha domandato. Lui, inizialmente in protezione, ha tenuto il punto: “Mi faccia vivere nei giardini privati e coltivati”. Il conduttore, però, non l’ha fatta franca: “È innamorato adesso?”, “Innamorato della vita sempre”, “Ma anche delle nevi?”. “C’è chi dice che io sia innamorato delle montagne. Io sono cresciuto nelle montagne e mi trovo molto a mio agio quindi amo le montagne”. “Quelle vincenti?”, l’ha punzecchiato ancora Fagnani. “A me i perdenti non sono mai piaciuti”, ha ribattuto lui. La macchina del gossip ha subito ricostruito la trama di un presunto flirt. Sembrerebbe infatti che il conduttore sia da tempo al fianco di una sciatrice bergamasca da podio, la 30enne Sofia Goggia. In effetti lo scorso maggio i due sono stati paparazzati a Roma in atteggiamenti affettuosi ed intimi.