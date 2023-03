Principe Harry, “mi ha davvero aiutato”. Altro scandalo a corte per l'elogio della droga

04 marzo 2023 a

Una nuova dichiarazione che farà sicuramente scalpore. Il principe Harry ha confessato che l’uso di alcune droghe come la marijuana lo ha «davvero» aiutato a superare alcuni momenti difficili della vita. Le rivelazioni del duca di Sussex sono arrivate nel corso di un evento con il dottor Gabor Mate, autore di ‘The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture’ ed esperto di traumi che ha diagnosticato al principe un disturbo da deficit dell’attenzione.

Parlando del suo uso di droghe e alcol, Harry ha detto che la cocaina «non ha fatto niente per me, era più una cosa sociale», mentre «la marijuana è diversa, in realtà mi ha davvero aiutato». Il figlio di Re Carlo III e Lady Diana ha anche raccontato dell’uso di sostanze psichedeliche come l’ayahuasca: «È stato rimuovere dei filtri dalla vita proprio come su Instagram. Mi ha portato un senso di rilassamento, liberazione, conforto, una leggerezza che sono riuscito a mantenere per un periodo di tempo». Negli ultimi giorni Harry e la moglie Meghan Markle sono finiti al centro di altre polemiche per la decisione del Re sul cottage usato dalla coppia e assegnato al Principe Andrea.