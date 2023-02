Agorà, il professor Vittorio Emanuele Parsi: Vladimir Putin ci racconta solo bugie

24 febbraio 2023 a

a

a

La guerra e la tensione militare in Ucraina non accennano a placarsi. Le diplomazie internazionali stanno provando a sedersi attorno a un tavolo per trovare una prima intesa. La strada, però, sembra essere ancora tutta in salita, vista anche la grande diffidenza nei confronti delle parole e degli atteggiamenti di Putin. Ne ha parlato il professor Vittorio Emanuele Parsi nel corso della puntata di Agorà in onda il 24 febbraio su Rai3.

"I russi usano la comunicazione in maniera capillare. Putin ha mentito sistematicamente prima dell'invasione, a tutti. Non c'è stata conferenza di pace dopo la Guerra Fredda, perché non fu un conflitto armato. La Cina non è neutrale, è non belligerante." @VEParsi1 #agorarai pic.twitter.com/D8yHXwA0WL — Agorà (@agorarai) February 24, 2023

"I russi stanno usando la comunicazione in modo capillare - ha detto Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore - Non dobbiamo dimenticare che, prima dell'invasione, Putin ha mentito sistematicamente agli inviati diplomatici europei e occidentali. E questo non è un comportamento usuale in diplomazia. Non sempre le conferenze di pace sono un fatto positivo e produttivo. La pace di Versailles, ad esempio, impose una pace cartaginese ai tedeschi e agli austroungarici. Noi alla Russia non abbiamo imposto nessuna condizione perché non eravamo in condizione di farlo. Attualmente la Cina non è in una posizione di neutralità. E' in una posizione di non belligeranza com'era l'Italia fascista prima della seconda guerra mondiale. Comunque l'Europa su questa guerra si è fatta sentire. Von der Leyen ha preso una posizione molto forte e determinata".