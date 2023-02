Stasera Italia, Piero Sansonetti contro le primarie: sono la fine del Pd

23 febbraio 2023 a

Primarie Pd, Piero Sansonetti a valanga sui dem. Secondo l'opinionista le primarie sono il simbolo della disfatta della sinistra perché non c'è un reale confronto politico. Anzi è proprio la fine della politica. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 23 febbraio su Rete4. D'altra parte ci sono ancora margini di ripresa anche grazie al seguito popolare che ancora circonda i dem.

"Le dovranno correggere queste primarie che sono state in parte le fine del Pd e la fine della politica perché non c'è più politica e non c'è più discussione - tuona Sansonetti - Fanno le primarie invece di fare i congressi che sono le vere primarie. Questo partito, comunque, può ancora contare su una grande partecipazione popolare. Ai congressi hanno partecipato 150-160mila persone che non sono poche. Nessun altro partito può fare una cosa del genere. Alle primarie parteciperanno almeno mezzo milione di persone anche se quel giorno è prevista pioggia. Il partito questo legame riesce ancora a conservarlo. Quello che gli manca è un'idea sia di politica sia di selezione del gruppo dirigente. Io sono convinto che, con la fine delle primarie, il Pd tornerà nella politica italiana, chiunque vinca. E io penso che vincerà Bonaccini".