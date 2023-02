L'Aria Che Tira, Bonaccini: ridicolo dire che Meloni è incapace

22 febbraio 2023 a

Botta e risposta a distanza tra i due candidati alla guida del Partito Democratico. Elly Schlein ha dichiarato che considera il premier Meloni "incapace". Myrta Merlino ne ha parlato durante la puntata de "L'Aria Che Tira" andata in onda il 22 febbraio. Alle parole di Schlein, Stefano Bonaccini ha risposto sottolineando che è ridicolo dare dell'incapace a chi ha vinto le elezioni. E per la sinistra sconfitte sonanti sono arrivare sia alle elezioni politiche che alle Regionali.

"Il problema non è decidere se Meloni è capace o no - ha risposto Bonaccini a Myrta Merlino - Il problema, invece, è batterli nelle urne. Se Meloni è capace o no non lo decidiamo noi ma gli elettori. Dire che è incapace chi ci ha battuto sonoramente alle Politiche e, pochi giorni fa anche nelle due più grandi regioni d'Italia, ci fa rischiare di rasentare il ridicolo. Invece io dico che Meloni è inaffidabile rispetto alle scelte politiche che fa. Ai primi 100 giorni del governo io ho dato 4 come voto mica 8 ma l'ho fatto nel merito delle politiche che sta facendo. Meloni è andata a Kiev ma per anni ha criticato l'Europa e infatti ai vertici internazionali non l'hanno invitata. Draghi lo avrebbero invitato".