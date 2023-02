Flavio Briatore-Barbara D'Urso, amore al capolinea

22 febbraio 2023 a

Il flirt tra Barbara D'Urso e Flavio Briatore sembra già essere giunto al capolinea. Negli ultimi tempi ci sono state varie dichiarazioni che non hanno lasciato adito a dubbi. "Siamo usciti un po' di volte con amici, lo trovo un uomo interessante", aveva affermato la conduttrice di "Pomeriggio Cinque".

"Esco con Briatore", Barbara d'Urso allo scoperto tra gossip e hater

All'improvviso, però, è cambiato tutto, a quanto pare. A raccontarlo è il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini che pubblica alcune foto di Briatore sullo yacht ai Caraibi senza Barbara D'Urso. Non solo. Accanto a lui ci sono tanti amici e amiche avvenenti. Per la verità le amiche non sono mai vicine all'imprenditore ma certamente D'Urso non c'è. Sarà solo una pausa di riflessione? O il flirt è già arrivato al capolinea?