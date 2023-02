Alessandro Gassman, bordata contro La Russa: "Padre str***o". Esplode il caso Belve

Valentina Bertoli 22 febbraio 2023 a

“Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, sbarca in prima serata e conquista il 4.5% di share. Tra questioni inaspettate e allusioni acute, le interviste di martedì 21 febbraio sono state più frizzanti che mai. Per un inizio col botto, la giornalista ha ospitato Anna Oxa, Wanda Nara, Naike Rivelli e Ignazio La Russa. Il presidente del Senato ha risposto alle domande senza troppi filtri e, sulla possibilità di un figlio gay, ha ammesso: “Sarebbe un dispiacere”.

La Russa “Un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista”

Dopo il dietrofront del numero uno di Palazzo Madama: “Avrei rispettato la sua identità”, arriva l’affondo di Alessandro Gassmann: “Se avessi avuto un padre str***o sarebbe stato un dispiacere”. Montano le polemicheIl presidente del Senato è finito in un tornado di accuse e risentimenti per una frase pronunciata nel corso di un’intervista a “Belve”, programma di punta di Rai 2. All’esponente di Fratelli d’Italia è stato chiesto cosa avrebbe provato nel caso in cui il figlio avesse dichiarato la sua omosessualità. “Accetterei con dispiacere la notizia. Non mi assomiglierebbe, sceglierebbe una strada diversa dalla mia. Sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso quello che faccio”: così La Russa ha espresso il suo parere ed è scoppiato il caso.

"A chi ho regalato il busto di Mussolini". Ignazio La Russa svela il retroscena

Oggi il presidente del Senato ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera per scusarsi e chiarire il suo punto di vista: “Ho solo risposto alle domande: non ho introdotto alcun tema. Si può discutere se fossero adeguate, ma è chiaro che se vai in un programma così rispondi secondo lo spirito della trasmissione. Ho parlato a titolo del tutto personale e con sincerità. Non puoi fare l’istituzionale. O, peggio, l’ipocrita”. “Avrei dovuto dire: non ce l’ho, non lo so. Dovendo ipotizzare che sentimenti avrei avuto in quella situazione, ho detto che da eterosessuale avrei provato un ‘leggero dispiacere’ se non fosse stato simile a me. Come è stato per uno dei miei figli quando era del Milan e io dell’Inter. Ma certo non per questo gli avrei voluto meno bene. Avrei rispettato la sua identità”, ha aggiunto.

Le parole di Ignazio La Russa non sono passate inosservate, nemmeno ad Alessandro Gassmann. L’attore è andato su tutte le furie e, con un colpo di Twitter, ha travolto l’esponente di FdI: “Se avessi avuto un padre str***o sarebbe stato un dispiacere”. La frase lascia poco spazio all’interpretazione e darà il via a un nuovo ciclo di polemiche.