Pippo Baudo rompe il silenzio, la verità sulle condizioni di salute

Pippo Baudo smentisce le voci su un peggioramento preoccupante delle sue condizioni di salute: "Sto bene". Il conduttore siciliano, 86 anni, ha fatto sapere rispondendo al telefono della sua storica assistente Dina Minna che non c'è di che allarmarsi: "Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio", le parole di Baudo riportate dal Messaggero.

"Pippo Baudo sta male". La rivelazione choc di Balestrieri

La preoccupazione per lo storico conduttore di Fantastico è nata dopo l’intervista a Pippo Balistreri, in tv a Italia Sì, direttore di palco del Festival di Sanremo per tanti anni. "Ho fatto almeno dieci edizioni con lui - ha raccontato a Marco Liorni su Baudo - Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe". Poi la commozione: “Ho le lacrime perché Pippo sta male, credo”. Fortunatamente Baudo ha smentito, facendo sapere tra l'altro che ieri, domenica 19 febbraio, è anche andato a mangiare al ristorante-