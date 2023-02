Stasera Italia, Buttafuoco denuncia la Via Crucis di Berlusconi: martoriato dalla giustizia

15 febbraio 2023 a

Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista, è ospite della puntata del 15 febbraio del programma televisivo pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, Stasera Italia, e usa toni durissimi per difendere Silvio Berlusconi dal massacro che è andato in scena da parte della giustizia in questi anni in cui è stato uno degli attori protagonisti della vita politica italiana: “La mia lettura è obbligatoriamente storica, anche se è difficile dare una valutazione storica nell’attualità. Il caso di Berlusconi è il caso di tantissimi, ricordiamolo che la maggior parte degli innocenti finisce male. È una costante tipica dell’Italia. Qui però c'è un aggravante, quella del dato politico, ovvero io non riesco ad immaginare un altro in grado di sopportare 136 processi, stiamo parlando di un protagonista della scena politica italiana ed internazionale che si è trovato nella strada condizioni di dover fronteggiare un altro avversario molto più temibile di quanto possa essere politicamente nel Parlamento il corrispettivo. E soprattutto - sottolinea Buttafuoco - ha subito una condanna mediatica, difficile da scrollarsi dalle spalle”.