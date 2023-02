Stasera Italia, “grado di sopraffazione spaventoso”. Sansonetti chiede la riforma della giustizia

15 febbraio 2023 a

I magistrati hanno deciso di assolvere Silvio Berlusconi nel processo Ruby-ter poiché il fatto non sussiste. Nel corso dell’edizione del 15 febbraio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista, che chiede una profonda rivoluzione della giustizia, attaccando in particolare il lavoro dei pm: “Ci sono sicuramente molti magistrati che fanno bene il loro lavoro, meno nelle procure. Fra i magistrati giudicanti molti lo sanno fare bene e lo fanno bene, nelle procure molto meno ed hanno esercitato un grado di sopraffazione spaventoso in questi anni. Penso che sia necessaria una commissione d’inchiesta e che sia necessaria una riforma radicale della giustizia che modifichi i rapporti tra i poter e che limiti il potere di sopraffazione della magistratura, in particolare delle procure. Il caso di Berlusconi - alza la voce Sansonetti - è un caso clamoroso, è stato processato 136 volte e assolto 135. Sull’unica condanna che ha ricevuto dovrà decidere Bruxelles, perché è ancora sotto il giudice della Corte europea”.