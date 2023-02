Astensionismo, l'attacco di Sgarbi: alle Regionali mancavano politici veri

14 febbraio 2023 a

Vittorio Sgarbi affronta il problema dell'astensionismo. Il problema è emerso con tutta la sua gravità nel corso delle ultime elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Secondo Sgarbi, però, il motivo della disaffezione degli elettori risiede nella mancanza dei leader nelle liste elettorali.

"Non c'è disaffezione al voto, non ci sono politici veri che si possano mostrare - ha detto Sgarbi nel corso della puntata di Stasera Italia - Tutti quelli che hai visto lì non erano candidati. Io, invece, mi sono candidato. Non dirò che ho fatto un atto di coraggio ma Calenda non c'era, Renzi non c'era. Insomma non c'era nessuno. Voglio dire: chi era il capolista del Pd a Milano? Ora se ci sono pochi uomini candidati perché l'elettore dovrebbe andare a votare? A cercare che cosa? Voterai Meloni, Salvini, Berlusconi ma non voti i loro gregari, parenti e cugini sconosciuti".