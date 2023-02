L'Aria che Tira, Minzolini è sbalordito: “Sinistra su Marte, incomprensibili”

14 febbraio 2023 a

Si continua a parlare delle elezioni regionali, e soprattutto della scarsa affluenza alle urne, nel corso della puntata del 14 febbraio de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. In studio, per commentare la situazione, è presente tra gli altri Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, che non nasconde il proprio stupore per l’incredibile serie di errori della sinistra: “Un pezzo di Paese non è rappresentato, ma la responsabilità è molto di chi non ha portato il proprio elettorato al voto, in buona parte è quello di sinistra. Se uno va a vedere la sinistra dell’ultima settimana sembra la 'sinistra su Marte', una volta c’erano i fascisti su Marte, adesso c’è la sinistra, non li comprendi, c’è una situazione in cui ci sono delle realtà completamente distanti. Questa cosa la ritrovi nell’assenza. Chi dovrebbe essere rappresentato da quei mondi non ci si ritrova più”.

“Ti preoccupi molto della mancanza di un’opposizione…” interviene Merlino, con Minzolini che conferma che preferirebbe, per il bene del Paese, una sinistra non al tappeto: “Diciamo che in una democrazia dell'alternanza certo è virtuoso che ci siano due realtà che competono. Se ne hai una sola diventa anche più complicato, perché hai una parte del Paese che non è rappresentata. Se vinci col 41% di affluenza è diverso dal vincere con il 70% di affluenza, come è successo alle politiche, tanto per essere chiari. È - chiosa il giornalista - una riflessione che riguarda tutti”.