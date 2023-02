Controcorrente, Clemente Mastella contro Fedez a Sanremo 2023

12 febbraio 2023 a

Sanremo 2023 continua a tenere banco in televisione. Fedez, Egonu, Rosa Chemical, gli Articolo 31 e chi più ne ha più ne metta. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Controcorrente" in onda il 12 febbraio su Rete4. In collegamento c'era anche Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che sui Ferragnez ci è andato giù pesante.

"In mancanza di politica, si parla di politica solo al Festival di Sanremo - ha detto Mastella - Ma visto che Ferragni era sul palco dell'Ariston meglio lasciare a casa il marito Fedez. D'altronde Amadeus e Coletta guardano i numeri. Il successo di questo Sanremo si è basato sul mix tra Al Bano, Morandi e la presenza dei più giovani. A me piacciono Morandi e Al Bano ma ai miei nipoti, ad esempio, sono piaciuti tantissimo i rapper. Tutto questo, però, non ha fatto un favore alla sinistra. Ma figuriamoci se Amadeus va a fare il segretario del Pd".