Controcorrente, Ignazio La Russa si difende: non mi lascio intimorire

Ignazio La Russa contro chi vuole limitare il suo ruolo politico. Durante la trasmissione "Controcorrente" andata in onda il 18 gennaio su Rete4 il presidente del Senato ha risposto, punto per punto, a tutte le critiche che gli hanno mosso perché fa politica. La Russa ha mostrato foto di ex presidenti di Camera e Senato che, in passato, hanno fatto altrettanto. Su Rete 4, insomma, è andato in onda un siparietto niente male.. «Non rappresento tutti gli italiani: presiedo un ramo del Parlamento espressione di tutti gli italiani - ha detto La Russa - È il Presidente della Repubblica che rappresenta tutti. Chi vuole azzerare la mia presenza nella vita politica si sbaglia. Non mi lascio intimorire: sarò imparziale in aula, morigerato nelle dichiarazioni. Si rassegnino: non accetterò due pesi due misure, voglio essere trattato come tutti gli altri». Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato a Controcorrente, in onda stasera su Rete 4.

Poi La Russa ha mostrato le foto dei suoi predecessori che, in passato, hanno fatto politica da presidenti di Camera e Senato. Tutti erano presenti a iniziative di partito. «Mi dicono che sono andato a una manifestazione di partito, hanno ricordato che mio padre stava in un partito presente nel Parlamento democratico italiano - ha detto La Russa - Tutti i presidenti di Camera e Senato hanno partecipato a iniziative politiche, Grasso ha fondato un partito, Bertinotti è andato alla festa di Liberazione, Fico è intervenuto su ius soli e su tutto, Fini ha litigato con Berlusconi e ha fondato un partito. Qual è il problema su La Russa? Che sono di destra? Se gli brucia che il presidente del Senato è di destra, facciano spegnere il fuoco...».