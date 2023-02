Otto e mezzo, Bernabé elogia Meloni: Destinata a durare". Gruber sgrana gli occhi

Giada Oricchio 08 febbraio 2023 a

Fratelli d’Italia ha la sindrome di Calimero? Flavia Perina chiarisce e Franco Bernabè spiega. Nei giorni scorsi ha suscitato scalpore il commento della giornalista ed ex deputata di AN sull’attuale destra: “Si sente Calimero e non percepisce le sue nuove responsabilità e i suoi nuovi doveri”. Ospite di Lilli Gruber a “Otto e Mezzo”, il talk preserale di LA7, mercoledì 8 febbraio, Perina ha spiegato il senso delle sue parole: “Mi riferivo a una sorta di esibito complesso di emarginazione che, secondo me, per questa generazione di destra non ha ragion d’essere. È come se puntassero sulla rivincita degli esclusi, in realtà non è così. La sindrome di Calimero non corrisponde alla realtà e secondo me è un grave limite ad affrontare i problemi della modernità con competenza”.

Gruber ha sottolineato le difficoltà della destra e in particolare di Fratelli d’Italia a governare e ha interpellato in merito il manager Franco Bernabè. L’ex presidente Ilva si è detto d’accordo con Perina, ma con un forte distinguo: “Se vedo dei limiti, li vedo nella classe dirigente che circonda la presidente del consiglio, mentre Meloni certamente ha una marcia in più rispetto a tanti altri leader politici. E credo anche che alcune polemiche, strumentali o meno, la danneggino”.

Gruber lo ha incalzato: “Però è Meloni che sceglie i suoi più stretti collaboratori, lei è stato dirigente e lo sa che ogni leader si affida ai suoi fedelissimi”. Bernabè l’ha parzialmente smentita: “Beh per arrivare al potere servono certi tipi di persone che poi molto spesso i grandi leader politici sacrificano perché hanno bisogno di un’altra classe dirigente, non più fedele bensì molto più strutturata e inserita nell’establishment”.

Secondo il manager, Giorgia Meloni è chiamata a un grande sforzo: cooptare i dirigenti non appartenenti al suo gruppo e trasformare “la gente che si è portata dietro” in politici capaci. Franco Bernabè ha concluso il suo ragionamento con un attestato di stima per la premier: “Il complesso di Calimero è difficile da gestire e superare, ma il governo deve superarlo altrimenti avrà difficoltà in futuro. Meloni non solo è presidente del Consiglio, ma è anche destinata a durare e deve avere una classe dirigente all’altezza”.