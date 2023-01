Stasera Italia, Piero Sansonetti: nessuna ragione per tenere Cospito al 41 bis

31 gennaio 2023 a

Anarchici, Alfredo Cospito e 41 bis. Al tema caldo di queste ore è stata dedicata la puntata di "Stasera Italia" in onda il 31 gennaio su Rete4. Piero Sansonetti va controcorrente e critica il regime di 41 bis a cui è sottoposto Alfredo Cospito. Secondo Sansonetti il carcere duro viola l'articolo 27 della Costituzione.

"Con alcune leggi speciali viene violato l'articolo 27 della Costituzione - attacca Sansonetti - C'è scritto che sono vietati i trattamenti inumani. E' sbagliato chiudere una persona in una cella senza contatti, senza televisione, senza libri, senza poter parlare con nessuno magari per venti o trent'anni. E' appena morto un signore che stava al 41 bis ormai da trent'anni ed è morto senza poter nemmeno salutare sua moglie che l'ha visto quando era già in coma. Ma a voi sembra normale? Ma lo sapete che esiste un protocollo internazionale che prende il nome da Mandela e che proibisce l'isolamento per più di 15 giorni? Ma per quale motivo un Paese tranquillo, pacifico, democratico e ricco come l'Italia deve ricorrere a queste leggi? Siamo l'Italia non siamo l'Iran, non siamo la Turchia e non c'è alcuna ragione per tenere Cospito al 41 bis".