Stasera Italia, Tommaso Labate smaschera gli anarchici: cosa vogliono davvero

30 gennaio 2023 a

a

a

Cosa vogliono davvero gli anarchici? Eliminare il regime di 41 bis per Cospito oppure mantenerlo così da incendiare il clima sociale e proseguire lo scontro col governo? Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda su Rete4 il 30 gennaio. Ospite in studio è stato anche Tommaso Labate che ha detto la sua opinione smascherando il vero obiettivo degli anarchici.

Carcere duro a Cospito, anarchici attaccano lo Stato



A #StaseraItalia interviene @Tommasolabate: "I violenti che si sono presentati in piazza a manifestare sperano che la situazione rimanga così per arrivare allo scontro con il Governo" pic.twitter.com/VI7KwgqvyD — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 30, 2023

Tommaso Labate: "Io non capisco e, secondo me, non ha nessun tipo di senso la ridondanza dei comunicati del governo e le comunicazioni del ministro dell'Interno che dice: non ci pieghiamo. Ma tutti quei violenti che si sono presentati in piazza a manifestare che cosa sperano in cuor loro? Che sia confermato il regime di 41 bis a Cospito o che sia rimosso? La mia idea è che loro sperano che la situazione rimanga esattamente la stessa, così da poter proseguire il loro scontro col governo".