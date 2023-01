In Onda, Giovanni Donzelli zittisce David Parenzo: non provate coi vostri giochini

28 gennaio 2023 a

Scintille in tv tra David Parenzo e Giovanni Donzelli. Il conduttore di "In Onda" prova a mettere in difficoltà il deputato di Fratelli d'Italia cercando di sottolineare le divisioni e le incomprensioni che si registrano all'interno della maggioranza. "Salvate Giorgia Meloni - dice Parenzo incalzando Donzelli - Che è da sola coi suoi due alleati che ogni giorno cercano di...". Giovanni Donzelli, però, non si è perso d'animo e, dopo averci pensato su qualche secondo, ha rispedito al mittente la provocazione con tanto di interessi. David Parenzo è stato colpito e affondato. "Non provateci - ha detto Donzelli - Capisco l'innamoramento per Fratelli d'Italia. Il giochino è quello di provare a dividere la nostra coalizione. Capisco che siete costretti a fare questo perché, mancando un'opposizione, le uniche speranze che avete sono queste".

David Parenzo non credeva alle sue orecchie. La sua battuta, insomma, si era già trasformata in un tremendo boomerang contro se stesso e tutta la coalizione di centrodestra. Il conduttore è sembrato barcollare e ha abbozzato un sorriso...per non piangere.