Dritto e Rovescio, "sistema fallito". Cruciani li smaschera: rissa sul reddito di cittadinanza

Giada Oricchio 27 gennaio 2023

a

a

Urla e gestacci: scatta la tele-rissa sul reddito di cittadinanza. L’inverecondo spettacolo è andato in onda durante la trasmissione “Dritto e Rovescio” su Rete 4, giovedì 26 gennaio. Andrea Ruggieri, esponente di Forza Italia, ha commentato velenoso un servizio su un 23enne che va a lavorare alle 5 del mattino “Lui è un figo e con le sue tasse paga i nullafacenti qui presenti”. Si è rivolto ai giovani percettori del Reddito di cittadinanza tra il pubblico e con aria di sfida ha detto: “Io vi guardo, voi non siete poveri, non ci prendiamo per il c**o!”.

Immediata la replica di una ragazza: “Non si permetta!”, “No, non si permetta lei di venire qui con scarpe che non costano 10 euro. Guardo lei, guardo lui e nessuno di voi è povero” ha sbraitato Ruggieri.

La giovane lo ha smentito: “Tre euro su Vinted” e si è scatenata una bagarre senza precedenti. Grida, volti paonazzi, dito puntato e accuse reciproche. I ragazzi sono insorti furibondi: “Questo governo è uno schifo. Non prendiamo i vostri stipendi da parlamentari”, ma il deputato non ha arretrato di un millimetro: “Non fate i poveri non lo siete. I poveri non vestono Adidas. Andate a lavorare”.

Pure Giuseppe Cruciani, in collegamento, ha umiliato i percettori del reddito: “Hai detto che hai lavorato in nero…”, “Tappati la bocca” ha risposto un ragazzo. Il conduttore Paolo Del Debbio prima ha lasciato che lo scontro andasse a briglie sciolte, poi ha richiamato tutti all’ordine, ma ha faticato non poco a riportare la calma.