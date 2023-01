Steven Basalari si sfoga contro i vandali su TikTok

Francesco Fredella 26 gennaio 2023 a

"Sono Steven Basalari, sono le 6 del mattino e in questo video vi farò vedere in che condizione viene ridotto il mio locale a fine evento": il patron del Number One in un video su TikTok lascia tutti senza parole. Per l'ennesima volta. E lancia un appello: "Ragazzi, divertitevi senza distruggere un locale. Poi mostra un video in cui si può notare la condizione della sua discoteca dopo una delle tante serate-evento. "Guardate che squarcio, cerco di fare una selezione. Ma è sempre più difficile. L'educazione non ve la insegna nessuno?", tuona Basalari. "Sono atti vandalici, voi cosa ne pensate"?, dice ancora nel video.

Basalari, uno degli imprenditori più seguiti suoi social, non è la prima volta che lancia un appello alla buona educazione. Questo video, in pochissime ore, sfiora 1,5 milione di visualizzazioni su TikTok dove conta 500mila followers. Poi Basalari prende la scopa e mette in ordine il locale. "Guardate che mi tocca fare, ma vi voglio bene". Solo qualche settimana fa, Basalari aveva sganciato un altra bomba: il Number One è la discoteca più grande al mondo. E lui, piantina alla mano, l'ha dimostrato sui social.