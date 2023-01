Fuori dal coro, Giordano contro Zelensky: giù le mani da Sanremo

24 gennaio 2023 a

Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo. E in collegamento con il Teatro Ariston ci sarà una sorpresa inaspettata: il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. A Mario Giordano questa cosa non va giù. Al Festival di Sanremo la guerra non deve entrare. Il giornalista ha aperto la puntata di "Fuori dal coro" del 24 gennaio chiedendosi se è giusto per l'Occidente seguire Zelensky fin sull'orlo della terza guerra mondiale.

"Zelensky il presidente dell'Ucraina va a Sanremo a chiedere più armi - è lo sfogo di Giordano in tv - Lì sul palco tra Gianni Morandi, Chiara Ferragni, i Cugini di Campagna e Amadeus. Lui chiederà armi, armi e ancora armi. Cannoni, missili e carri armati. Una volta si diceva: mettete i fiori nei vostri cannoni e lui vuole mettere i cannoni nei fiori di Sanremo. E questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Zelensky giù le mani da Sanremo. La guerra è un'altra cosa. Mi chiedo: fino a che punto dobbiamo seguire quest'uomo su una strada che tutti gli esperti ci stanno dicendo ci porterà verso la catastrofe, verso la Terza guerra mondiale. I carri armati, infatti, sono il passo precedente all'invio di truppe".