Stasera Italia, Antonio Maria Rinaldi contro l'abuso delle intercettazioni

In queste ore si parla molto di intercettazioni. Il leghista Antonio Maria Rinaldi, però, mette in guardia sui frequenti abusi che si verificano nell'utilizzo di questo prezioso strumento d'indagine. Se n'è parlato durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 23 gennaio su Rete4.

Intercettazioni, tensioni tra la maggioranza@Rinaldi_euro a #StaseraItalia:"Intercettazioni strumento validissimo ma purtroppo a volte ci sono degli abusi" pic.twitter.com/F5wisAfRoI — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 23, 2023

"Le intercettazioni sono indubbiamente uno strumento validissimo - ha detto Antonio Maria Rinaldi a Barbara Palombelli - Lo abbiamo visto in questi ultimi fatti di cronaca. Ma il problema è che purtroppo ci sono abusi. Leggere sui giornali intercettazioni di persone che non sono indagate e che non hanno nessun ruolo attivo è una violazione piuttosto pesante. Persone sono state letteralmente rovinate dalle intercettazioni a livello personale. Purtroppo lo sappiamo eccome. Per questo sono pienamente d'accordo col ministro Carlo Nordio nella necessità di regolare questo tipo di informazione".