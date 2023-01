Testamento Lollobrigida, Gina lascia tutto al figlio Milko e a Piazzolla. Nulla a Rigau

Francesco Fredella 24 gennaio 2023 a

a

a

E' stato aperto il testamento di Gina Lollobrigida, scomparsa all'età di 95 anni dopo una complicazione renale. La diva, amata in tutto il mondo, ha lasciato tutto a suo figlio Milko e ad Andrea Piazzolla, il factotum che, per oltre 10 anni, è stato al suo fianco. Non ci sarebbe alcuna traccia di Rigau, l'uomo che ritiene di aver sposato la diva. Il matrimonio, lo ricordiamo, sarebbe stato celebrato per procura: quello religioso, poi, è stato sciolto dal Santo Padre su richiesta della Lollo mentre quello civile è stato iscritto nel registro delle unioni civili in Spagna. La diva, però, ha sempre detto di non provare nulla per Rigau ed è per questo che, fino all'ultimo, ha cercato giustizia.

Video su questo argomento Addio a Gina Lollobrigida, La fanfara dei Bersaglieri commuove la folla



A quanto ammonta il patrimonio della diva? Case, quadri, opere d'arte, gioielli, cimeli. E poi la mega villa romana sull'Appia, al centro della Dolce vita. Lì sono arrivati personaggi del calibro di Vittorio De Sica o l'astronauta Neil Armstrong - che regalò alla Lollo lo stemma della tuta della missione Apollo 11. Sembra che abbia avuto per lei una grande cotta. Lei, dai racconti, lo incontrò preparandogli un piatto di spaghetti. L'incontro, tra l'altro, è testimoniato da una fotografia autografata che Armostrong ha regalato alla diva. Si parla di un tesoro di oltre 200 milioni di euro. Ma non ci sarebbe traccia di una somma simile. Il patrimonio della Lollo, secondo una ricostruzione, si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Oltre alla villa sull'Appia antica ci sarebbe un'altra proprietà in Toscana. E poi pezzi d'arredamento molto pregiati, oltre ai quadri e alle sculture (molte conservate a Pietrasanta).