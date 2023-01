Gina Lollobrigida, spunta la carta privata: "Scritta in ospedale". Bomba su Rai 1

Francesco Fredella 24 gennaio 2023 a

Adesso si parla dell'eredità di Gina Lollobrigida, morta a 95 anni dopo una complicazione renale. La diva, al centro di una faccenda molto complicata che vede Piazzolla (suo factotum) contro il figlio, ha fatto testamento. La notizia arriva nel corso di "Storie italiane" su Rai1: una vera bomba di Eleonora Daniele. Che, in studio, invita Paola Comin (nota press agent di artisti del calibro di Alberto Sordi).

Lei racconta: "Gina mi chiamò, era in ospedale a causa - al Campus Biomedico di Roma - di una forte polmonite. Mi disse: forse non ce la faccio. Invece, per fortuna, superò quel momento drammatico. Il giorno dopo (rimasi la notte con lei mentre Piazzolla era andato a prendere nella villa gli effetti di Gina, mi chiese di restare perché sarebbe arrivato il notaio. Ha detto le sue volontà al notaio, ho firmato come testimone (c'era anche un'altra persona)", racconta la Comin. "Era il mese di gennaio".

La Comin non svela, ovviamente, il contenuto del testamento (che sicuramente non conosce). Ma la sua testimonianza è molto importante: una scrittura, redatta davanti ad un notaio romano in ospedale, esiste. Non si sa quando sarà aperto il testamento. L'avvocato Gentiloni Silveri, che difende Milko Skofic e Rigau, sempre in diretta annuncia, a proposito dell'eventuale impugnazione, dice: "Prima leggiamo quello che c'è scritto nel testamento. Se non sappiamo il contenuto..."