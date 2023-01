Gina Lollobrigida a Subiaco, al via la guerra per l'eredità

Francesco Fredella 20 gennaio 2023 a

Gina Lollobrigida riposa a Subiaco. La divina attrice, amata in tutto il mondo, è tornata nella sua città di nascita che non ha mai dimenticato. La bara di Gina è stata accolta da centinaia di persone - e dal sindaco Domenico Petrini - all'ingresso del cimitero cittadino. Provvisoriamente è stata tumulata in una tomba comunale e nei prossimi mesi sarà traslata nella grande tomba monumentale che stanno ultimando. La volontà della Lollo era quella di riposare all'interno del cimitero della sua città. Il sindaco, intanto, ha annunciato di essersi attivato per l'intitolazione del teatro in suo onore. "E' il luogo dove Gina ha mosso i primi passi prima del grande salto nel mondo del cinema che l'ha portata in tutto il mondo", ha commentato il primo cittadino a RTL 102.5 News. La città di Subiaco, nel giorno dei funerali, ha ricordato la Lollo con il lutto cittadino.



E, intanto, sul fronte giudiziario continua il processo ad Andrea Piazzolla - accusato di circonvenzione d'incapace e di aver dilapidato il patrimonio dell'attrice. Che, però, in vita ha sempre difeso le proprie volontà: "Lasciatemi vivere in pace, lasciatemi lavorare". La Lollo, con la sua proverbiale forza e con quel temperamento inimitabile, ha sempre difeso Piazzolla dal vortice delle accuse e dal clamore mediatico. Non ha mai accettato di essere identificata come "moglie" di Rigau, lo spagnolo che l'ha sposata per procura iscrivendo il matrimonio nel registro delle unioni civili in Spagna (in Italia non è stato iscritto).

Proprio "Il Tempo", alcuni giorni fa, ha tirato fuori un documento inedito: una scrittura privata tra Rigau e la Lollo (datata 2006) in cui - come si evince - i due avevano messo nero su bianco le proprie volontà: nessun matrimonio civile, solo religioso (poi sciolto dalla Sacra Rota), nessuna trascrizione dello stesso nel registro delle unioni civili. Patrimoni separati. Queste, secondo quella scrittura privata, erano le volontà della Lollo. Si apre adesso la fase della successione e dell'eredità. A chi andrà? A quanto ammonta? Per adesso non è ancora stata fatta una stima ma tra opere d'arte, gioielli, diari e fotografie la somma sarà sicuramente molto alta.