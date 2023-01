Federico Fashion Style fa outing a Verissimo. La confessione a Silvia Toffanin

Alice Antico 20 gennaio 2023 a

Federico Fashion Style non manca nel far parlare di sé e, proprio per questo, é tornato protagonista di uno scoop esclusivo. "Rumors" delle ultime ore, infatti, vociferano un’anticipazione choc da parte dell’hair stylist, Si parla di “fine dei giochi, stop illazioni e chiacchiericci non richiesti”. Stando a quanto si vocifera, dunque, Federico, avrebbe confermato la sua omosessualità a Silvia Toffanin nel corso della puntata di “Verissimo” che andrà in onda sabato 21 gennaio su Canale 5. Perciò, anche se l’anticipazione non è ancora stata lanciata dalla redazione ufficiale di “Verissimo”, é quasi certo che, tra poche ore, andrá in onda il ‘coming-out’ dell'hair stylist, che in molti attendevano da tempo. A rilanciare la notizia, dall’altro canto, è stato Alessandro Rosica, il cosiddetto “Investigatore Social”, il quale vanta un gran seguito su Instagram, oltre ad essersi procurato una certa affidabilitá in termini di scoop e di anticipazioni.

In aggiunta, sempre stando alle indicazioni di Rosica, sembrerebbe che Federico Fashion Style, durante l’intervista, toccherá anche l’argomento "amore passato", parlando proprio della sua ex moglie, Letizia Porcu, e confermando di averla amata davvero. Secondo quanto scrive Rosica - il quale afferma, peraltro, di non credere alle parole di Federico Fashion Style - l’hair stylist avrebbe "sempre voluto tutelare sua figlia [...] e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia". Dunque, mettendo assieme i diversi pezzi del puzzle, l'orientamento sessuale di Federico Fashion Style sarebbe stato noto alla sua ex moglie giá da diverso tempo. A questo punto, allora, non ci resta che attendere la puntata di “Verissimo”.