Verissimo, Federico Fashion Style crolla e si sfoga con Silvia Toffanin. La critica più dolorosa

“Giudizi pesanti, ma solo uno mi ha fatto soffrire”. A “Verissimo”, domenica 23 gennaio, Federico Fashion Style si è raccontato tra successi, futuri obiettivi e identità sessuale. Già perché i lustrini, le piume, il look metrosexual, secondo il web, sono indicativi di una omosessualità negata. Sospetti, chiacchiericci, scetticismi davanti ai quali l’imprenditore ed ex ballerino di “Ballando con le Stelle” ha sempre fatto spallucce. Lo fa anche nel programma condotto da Silvia Toffanin: “Le critiche sull’identità sessuale le vivo serenamente, nel 2022 uno non si deve giustificare sui propri gusti, a letto ognuno fa quello che vuole e sta con chi vuole. Io non lo dico però ho una compagna e una figlia. Le critiche mi scivolano completamente”.

Non del tutto però perché subito dopo ammette: “Ci rimango male quando mettono in dubbio la famiglia, mia figlia, tante volte sono stato giudicato in maniera pesante. Mi ha fatto male quando hanno detto che ho fatto l’inseminazione artificiale e pensare che Sophie è uguale, identica a me. Lì vedi la cattiveria delle persone. Vestirsi di paillettes non vuol dire avere un’altra identità sessuale”.

Federico Lauri, vero nome dell’imprenditore, ha negato che la compagna Letizia ci soffra: “Stiamo insieme da 15 anni e conosce come sono fatto, ho fregato anche le sue giacche dall’armadio! E’ chiaro che più sono esposto, più arrivano cattiverie che colpiscono il personale, quello la fa star male. Su etero o omosessualità è abituata”. A sorprendere sono state le parole di Toffanin. La conduttrice dall’allure rosa confetto e dall’eleganza dialettica ha detto la sua con piglio deciso: “Sei un uomo libero, siamo nel 2022 che problemi avresti a dirlo? Ognuno può amare chi gli pare. Libertà totale anche di pensiero. Punto e basta”.

