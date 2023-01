Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, ecco il loro segreto: "Cosa ci tiene uniti"

Francesco Fredella 19 gennaio 2023 a

Ezio Greggio è al settimo cielo. La sua storia d'amore con Romina Pierdomenico, sua compagna da molti anni, va avanti a gonfie vele. Ora la coppia posa per la copertina di “Gente”, in edicola da venerdì 20 gennaio. «Ridere in una coppia è importante», dice il conduttore di Striscia la Notizia. «E Romina è la persona che mi fa più divertire tra le persone che frequento. È lei che spesso mi suggerisce i tormentoni in dialetto abruzzese che io poi ripropongo a “Striscia la notizia”», continua.

Ora, Romina svela anche qual è il segreto di questo amore che dura dal 2018 malgrado i 39 anni di differenza tra i due. «Molti pensano che questo divario sia una forzatura», dice. «Tra me è Ezio ci si capisce al volo senza doversi parlare. Quando c’è sintonia l’età non conta».

Greggio, il primo storico conduttore di Striscia la notizia, continua a mantenere il primato degli ascolti ogni sera al suo ritorno dietro la scrivania del Tg satirico più longevo della televisione. Gli ascolti sono sempre alti, una bella notizia per Antonio Ricci.