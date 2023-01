Partito democratico in bilico, Cerno umilia Bonaccini: "Nemmeno lui lo sa"

Giada Oricchio 19 gennaio 2023 a

“Bonaccini non lo sa”. Fuoco amico su Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Partito Democratico per il dopo Enrico Letta. Tommaso Cerno, ex senatore dem, lo ha catechizzato con un lapidario post su Twitter. Il giornalista ha scritto: “Bonaccini a Omnibus ha ripetuto tre volte che il Pd deve dire che partito vuole essere. Ma lui però non l'ha detto. Perché non lo sa nemmeno lui”.

Bonaccini a #Omnibus ha ripetuto tre volte che il @pdnetwork deve dire che partito vuole essere. Ma lui però non l'ha detto. Perché non lo sa nemmeno lui — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) January 18, 2023

Intanto il governatore ha annunciato che il 28 e 29 gennaio presenterà il suo programma durante un evento a Milano e ha tuonato contro i vertici del suo stesso partito: “Se sarò eletto segretario, una cosa la cambiamo: sei mesi per fare le primarie mai più. Sto girando come tutti gli altri, stiamo cercando di fare in modo di coinvolgere più gente possibile sperando che sia, e lo sarà, una festa della democrazia”. Le primarie sono una corsa a quattro: oltre Bonaccini, ci sono Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.