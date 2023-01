Controcorrente, Plateroti loda il governo sui carburanti: “Basta sconti sulle accise”

03 gennaio 2023 a

a

a

Alessandro Plateroti, direttore del portale Notizie ed ex vice-direttore de Il Sole 24 Ore, commenta le previsioni da incubo per il 2023, con i rincari che non molleranno gli italiani e riguarderanno anche il costo del carburante oltre a quello dell’energia. Il giornalista dà il proprio punto di vista sul tema nel corso della puntata del 3 gennaio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Alessandra Viero: “Quando si toglie il 50% del gas mondiale dal mercato i prezzi sono destinati a salire. È questa la quantità del gas russo. Anche se gli acquisti all’ingrosso hanno quelle oscillazioni giornaliere legate al mercato finanziario succede. Non si torna indietro finché il 50% del gas è fuori mercato. Sulla benzina il discorso è diverso, il governo Meloni ha fatto benissimo, non bene, a togliere gli sconti sulle accise. Ci sono due motivi, il primo è che era un provvedimento dissennato che regalava la benzina a tutti, da quello con la Ferrari a quello con la 500. Il secondo punto è che abbiamo un’inflazione circa all’11%, e beh noi andiamo a stimolare i consumi? Allora ci lamentiamo che la Bce alza i tassi d’interesse, ma - sottolinea Plateroti prima di chiudere il discorso - non facciamo niente per fermare le spinte inflazionistiche. È ovvio che per combattere l’inflazione devo deprimere in qualche modo i consumi, è inevitabile”.