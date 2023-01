Gina Lollobrigida sarà sepolta nel cimitero di Subiaco. Parola del sindaco Pretini

Francesco Fredella 17 gennaio 2023 a

Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco, dov'è nata e dove ha vissuto fino all'età di 18 anni. Ad assicurarlo è Domenico Petrini (sindaco della città) a RTL 102.5 News: "La Lollobrigida sarà sepolta qui. Nel prossimo Consiglio comunale l'intitolazione di una piazza. Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco, sua città di origine. Nel 2000 aveva espresso questa volontà e il Comune le ha dedicato una tomba monumentale - che in questo momento è in fase di restauro - Quindi sarà sepolta momentaneamente all'interno di un loculo comunale e poi spostata. Ho già sentito suo figlio Milko dopo la morte", dice il primo cittadino Subiaco. "In Consiglio comunale arriverà la proposta di intitolazione di una piazza, quella vicina al teatro dove ha mosso i primi passi".

"Il patrimonio è sparito". Le ombre di Rigau sulla morte di Gina Lollobrigida





La Lollo, scomparsa all'età di 95 anni, sarà salutata per l'ultima volta in Campidoglio. Mercoledì 18 l'apertura della camera ardente. Giovedì 19, invece, nella Chiesa degli Artisti il funerale. Come anticipato da "Il Tempo", venerdì si terrà l'udienza del processo a carico di Andrea Piazzolla, il factotum della Lollo, accusato di aver dilapidato il patrimonio.