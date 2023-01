Muore Gina Lollobrigida, ma il processo va avanti. Spunta un testamento

Francesco Fredella 17 gennaio 2023 a

Nemmeno il tempo di salutarla per l'ultima volta che si torna in tribunale. Venerdì, da fonti certe, si terrà a Roma un'altra udienza a carico di Andrea Piazzolla, il giovane factotum al fianco di Gina Lollobrigida per molti anni. Lui, accusato dalla Procura di aver dilapidato il suo patrimonio, è pronto a difendersi ancora una volta davanti ai giudici romani. Piazzolla è accusato di circonvenzione di incapace. In questa si tratta delle istruzioni dibattimentali: vengono ascoltati i testimoni. Le indagini sono partite dopo una denuncia del figlio della diva, Milko Skofic, e di Rigau, l'uomo che sostiene di averla sposata per procura (quel matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota, ma sarebbe stato iscritto nel registro delle unioni in Spagna). Pare, sempre da rumors, che ci sia stata una discussione tra Rigau e Adriano Aragozzini, amico di vecchia data della diva, che avrebbe voluto salutarla per l'ultima volta presso la clinica romana. L'indiscrezione giunta alle nostre orecchie è stata confermata anche da Mario Acampa, inviato di Storie italiane su Rai1.

"Ha diffuso l'Italia nel mondo". L'omaggio di Meloni alla Lollo

La Lollo è morta ieri all'età di 95 anni dopo una serie di complicazioni. Era ricoverata da qualche giorno alla clinica Pio XI della Capitale e negli ultimi giorni aveva perso conoscenza. Al suo fianco, fino all'ultimo, c'è stato Andrea Piazzolla. Poi quando le condizioni di salute di Gina sono precipitate lui sarebbe tornato nella casa sull'Appia dove viveva la diva per lasciarla definitivamente. Oggi Piazzolla non parla. È chiuso nel dolore, distrutto. A Il Tempo racconta con un filo di voce: "Devo difendere la memoria di Gina. Devo difenderla dagli attacchi che ha subito in questi anni". Il rebus sul testamento resta un altro aspetto di questa vicenda. Secondo Antonio Ingroia, che negli ultimi tempi ha difeso la Lollobrigida, c'è una volontà testamentaria. "Aveva fatto un testamento redatto presso un notaio romano, ma non so quali siano le sue volontà", racconta a Storie italiane su Rai1. I funerali della Lollo verranno celebrati alla chiesa degli artisti di Roma.