Morte Gina Lollobrigida, il sospetto di Rigau: il suo patrimonio è sparito

Giallo su Gina Lollobrigida. Sono passate soltanto poche ore dalla morte dell'indimenticabile diva e già si rincorrono le voci su una possibile guerra per l'eredità. Uno dei primi a prendere la parola è l'ex marito Francisco Javier Rigau che è subito volato in Italia dalla Spagna e ha voluto partecipare a "La vita in diretta" in onda il 17 gennaio. In tv Rigau è stato piuttosto esplicito precisando: "Io non erediterò nulla. Questa è una cosa già fatta e vi prego di fare un'indagine sul mio patrimonio prima e dopo". Rigau sostiene, infatti, che il patrimonio dell'attrice è "tutto sparito".

“Ha dilapidato il patrimonio”. Va avanti il processo su Lollobrigida, il colpo di scena

Quanto alla sua partecipazioni ai funerali della Lollo "deciderà il figlio ma io sono il marito - ha detto a "La vita in diretta" - Sarò in prima fila". Quanto alla malattia dell'attrice: "E' morta tranquilla con il figlio, il nipote e me accanto ma era irriconoscibile - ha concluso - Quando si è rotta il femore io ho fatto l'impossibile per metterle accanto delle badanti, pagando io: ma è stato impossibile".