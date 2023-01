Gina Lolllobrigida, il post commosso di Sophia Loren. Cinena e cultura in lutto

16 gennaio 2023 a

a

a

La scomparsa di Gina Lollobrigida "mi scuote profondamente e mi addolora molto". Così Sophia Loren a LaPresse appresa la notizia della morte della celebre attrice avvenuta oggi all’età di 95 anni. L'attrice grande protagonista del cinema italiano, si è spenta oggi. Lo scorso settembre era stata dimessa da una clinica di Roma, dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura del femore, per la quale era stata anche operata. Al momento, non sono state rese note le cause del decesso. Non risulta che fosse malata. Già quattro anni fa, era finita in ospedale per un altro incidente domestico, per il quale era stata ricoverata all’ospedale Sant’Eugenio, molto vicino alla sua villa sull’Appia Antica.

Addio a Gina Lollobrigida: la grande diva scomparsa a 95 anni

La rottura del femore è avvenuta, invece, a due settimane dalla tornata elettorale del 25 settembre scorso, in cui Gina Lollobrigida era candidata a Latina al collegio uninominale del Senato e, in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale, per la lista «Italia sovrana e popolare» che riuniva diversi partiti di sinistra radicale. Gli ultimi anni di Lollobrigida, sono stati segnati da tristi vicende giudiziarie. Dal 2021 il tribunale aveva nominato un amministratore di sostegno per la tutela del suo patrimonio.

«Addio ad una diva del grande schermo, protagonista di oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Il suo fascino resterà eterno. Ciao Lollo», ha dichiarato il ministro della Cultura Gennario Sangiuliano, commentando su Twitter la scomparsa della grande diva.