Otto e mezzo, Severgnini sulla fine del Pd: l'alleanza col M5s è il bacio della morte

11 gennaio 2023

Beppe Severgnini non ha dubbi. Per il Pd l'alleanza col Movimento 5 Stelle si tradurrà in un bacio della morte. I grillini, infatti, hanno tutta l'intenzione di prosciugare i voti dem anche perché si rivolgono allo stesso elettorato. Il giornalista del "Corriere della Sera" è stato ospite della puntata di "Otto e mezzo" in onda l'11 gennaio su La7.

"L'accordo tra Pd e M5s può andar bene quando ci sono le elezioni imminenti com'è il caso delle prossime Regionali - ha detto Severgnini - Che poi siano un'alleanza coesa e coerente io ho i miei dubbi. Sono convinto che Pd e M5s siano concorrenti per lo stesso elettorato e per i dem piegarsi al M5s equivale al bacio della morte. Il Pd è stato e vuole essere una forza affidabile di governo. Allearsi con chi li vuole prosciugare è come invitare a pranzo il coccodrillo che ti vuole mangiare. Fate pure ma non so se è una buona idea".