Edoardo Vianello svela la verità su Wilma Goich: mi ha tradito

Edoardo Vianello mette in difficoltà Wilma Goich. Su "Chi", nell'ultimo numero in edicola, il re dei tormentoni estivi affonda il colpo. E dice: “Ci sono state delle scappatelle questo è vero. Wilma dice che l’ho sempre tradita, invece è capitato poche volte: con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia. Ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia. Se ho confessato questi tradimenti? Alcuni sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito. Me l’ha detto e mi ha preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo". La diretta interessata, tirata in ballo dal suo ex marito, non può difendersi. Il motivo? Perché è una concorrente del Grande Fratello Vip da settembre scorso. Vianello assicura di aver raccontato la verità. "Impossibile che siano bugie perché lei è andata via con lui: non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai voluto saperlo per non soffrire. Eravamo nel pieno della collaborazione artistica, in quegli anni - continua - Wilma dice che non mi ha mai tradito? Può dire quello che vuole ma la verità è quella che vi racconto io".

La vera novità, però, è che Vianello non segue il Grande Fratello Vip. "La seguo poco al GfVip ma vedo sui giornali che parla di me. Se mi ama ancora? Non so dirlo e conta poco: ho un’altra moglie. Di sicuro non farei mai un confronto tv con lei. Siamo separati da talmente tanti anni e non avrebbe senso. Però pensavo che nel reality sarebbe durata meno”, conclude.