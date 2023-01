Otto e mezzo, Beppe Severgnini provoca Giorgia Meloni: non la mangiamo

11 gennaio 2023 a

"Perché non viene qui? Non la mangiamo mica". Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della Sera, provoca il premier e la esorta a farsi intervistare. Tutto questo è accaduto durante la puntata di Otto e mezzo in onda l'11 gennaio su La7. Severgnini rimprovera a Meloni l'abitudine a pubblicare video sui social senza contraddittorio. Prova a contraddirlo Alessandro Giuli, neo presidente del Museo MAXXi di Roma, ricordandogli che, a fine anno, ma Severgnini non vuole sentire ragioni.

"Non c'è nessun pregiudizio negativo della stampa nei confronti di Meloni - dichiara Beppe Severgnini durante la puntata di "Otto e mezzo" - Mi sono guardato i 16 minuti degli appunti video di Giorgia su Facebook. Lei si avvicina alla telecamera e così ci mette anche un po' il mal di mare. Ma questo è un sistema che a me non convince affatto: si fa le domande e si dà le risposte da sola. Perché non viene qui a parlare con noi? Mica la mangiamo. E non è l'unica a comportarsi così. Questo vizietto di fare video ce l'hanno sia a destra che a sinistra. E' comodissimo, fai un video, ti pettini bene, metti un bello sfondo, non hai i rompiballe che ti interrompono e ti fanno le domande. E' un giochino che fanno tutti. Questo premier l'ha proprio istituzionalizzato questo giochino".