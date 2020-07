Bomba sexy in spiaggia. Emanuela Folliero che bikini da urlo

Francesco Fredella 17 luglio 2020 a

Bomba sexy. La Folliero in bikini lascia tutti senza fiato. La foto sui social raggiunge in poco tempo un botto di visualizzazioni e commenti. Emanuela Folliero fa “man bassa” di like. In Liguria, dove si trova per un fine settimana di vacanza, si fa fotografare in costume senza alcun problema.

Emanuela Folliero, la nuova vita della regina delle annunciatrici

Prova superata a pieno titolo. A 55 anni la Folliero incanta tutti. C’è poco da dire: tutti la ricordano come la Bellissima di Rete4 per i suoi annunci. Proprio così. E da indiscrezioni, sembra che sia corteggiatissima dalla tv. Elegantissima come sempre potrebbe regalare grandi sorprese.