A Napoli il sindaco regala biglietti per lo stadio Maradona

Gianfranco Ferroni 06 gennaio 2023

Il sindaco di Bari Antonio Decaro, che è anche presidente dell'Anci, permetterà ai cittadini del capoluogo pugliese di viaggiare "quasi gratis" sui mezzi pubblici? E il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, farà entrare tanti giovani allo stadio Maradona senza pagare. Alla voce "regalasi", ogni ente locale guidato dalla sinistra sta diventando un caso: nel capoluogo partenopeo una convenzione prevede la fornitura "all'Ufficio Cerimoniale del Comune di Napoli" di "320 (trecentoventi) biglietti del settore tribuna per ciascuna gara casalinga della Ssc Napoli, da destinare agli studenti delle scuole e/o ad Associazioni, presenti sul territorio cittadino, che affrontano le problematiche legate al disagio minorile, con successivo atto d'intesa promosso dagli Assessori competenti ed il Concessionario per la disciplina dell'erogazione". Sembra facile: come assegnare gli ambitissimi biglietti? Con un "avviso per manifestazione di interesse", per individuare le scuole alle quali assegnare i posti. Tra pochi giorni, il 10 gennaio, gli istituti devono presentare al sindaco la domanda per assistere alle partite in programma dal 17 gennaio, con il Napoli in campo contro la Cremonese per la Coppa Italia, fino al 21 maggio, quando in cartellone il Napoli giocherà contro l'Inter. Particolare da non sottovalutare: entrano anche gli accompagnatori.