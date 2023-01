“Non mi piace”. Vittorio Feltri critica Michela Murgia, social in subbuglio

01 gennaio 2023 a

Un attacco frontale nel primo giorno del 2023. A far discutere i social è il messaggio pubblicato su Twitter da Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, che ha messo nel mirino Michela Murgia. “La scrittrice Murgia non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco” le parole del giornalista sul proprio account del sito di proprietà di Elon Musk. Subito si sono scatenati i commenti: in poche ore sono stati oltre mille gli utenti ad interagire con l’intervento di Feltri sulla scrittrice sarda.

Già un mese fa Feltri aveva messo nel mirino Murgia, pizzicandola sempre su Twitter: “Giorgia Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapete perché la Murgia è così cattiva? Perché è brutta come una strega”. Al momento non è arrivata alcuna replica da parte della cinquantenne di Cabras.