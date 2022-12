Pier Francesco Pingitore piange per il Salone Margherita. L'appello a Bankitalia

Francesco Fredella 28 dicembre 2022 a

Ormai da anni è calato il sipario del Salone Margherita. Lo storico teatro di via dei Due Macelli, a due passi da piazza di Spagna, ha ospitato per cinquant'anni il Bagaglino. Satira allo stato puro per moltissimi anni anche in tv, sulle reti Mediaset. "Quando Giulio Andreotti salì sul palco del Salone Margherita facemmo 14 milioni di ascolti", ricorda Pier Francesco Pingitore - storico fondatore del Bagaglino - a RTL 102.5 News. La sua satira per anni ha conquistato tutti: dalla politica alla tv, passando per gli intellettuali di destra e sinistra. Trent'anni sempre sulla cresta dell'onda con un cast indimenticabile: Oreste Lionello, Pippo Franco, Leo Gullotta ma anche tanti altri. E poi le primedonne, fra tutte Valeria Marini e Pamela Prati.

A rompere il silenzio in radiovisione su RTL 102.5 News è Pier Francesco Pingitore. Il suo è l'ennesimo appello alla Banca d'Italia: "Sono pronto a portare in scena uno spettacolo completo di satira politica in un mese e mezzo. Mi serve solo il via libera dalla Banca d'Italia, proprietaria del Salone Margherita. Spero che metta a disposizione del pubblico romano il Salone Margherita. Non dico che lo debba dare a noi del Bagaglino, anche se siamo stati lì per 50 anni ma deve darlo di nuovo ai romani". Poi dice ancora: "Ho scritto alla Banca d'Italia e mi hanno detto che per ora la Banca non ritiene di ospitare spettacoli lunghi. Al momento è chiuso, quando passo lì davanti mi viene da piangere".