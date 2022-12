Ultimi sondaggi, Mannheimer a L'Aria Che Tira: "Un successo enorme". Sinistra ko

27 dicembre 2022 a

Sondaggi, sondaggi e ancora sondaggi. A tre mesi dal voto gli occhi sono sempre puntati sulle cifre, sui numeri: cosa si aspettano gli italiani con il nuovo anno dal governo Meloni e fino a dove può sprofondare la sinistra?

Il conduttore de L'Aria che tira su La7 Francesco Magnani lo domanda al sociologo e sondaggista Renato Mannheimer in collegamento durante la puntata di martedì 27 dicembre. "Il governo vive la sua luna di miele con l'elettorato" spiega l'esperto. "In questi primi tre mesi ha avuto un buon successo, ha mantenuto, se non aumentato, la sua popolarità".

Mannheimer evidenzia anche la marcia indietro dell'esecutivo sul Pos e sul decreto rave ma la verità è che i cittadini si aspettano ben altro dal nuovo premier: "Per l'anno nuovo l'elettorato s'aspetta un aiuto vero su bollette, lavoro, pressione fiscale". Intanto il consenso sul governo continua a crescere di giorno in giorno ma non è questa la novità. "La Meloni ha un successo popolare enorme, e questo mette in difficoltà gli altri partiti, anche di maggioranza" chiarisce il sondaggista.