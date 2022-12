Ballando, il sospetto di Lucarelli sui colleghi. Costamagna replica in tv

27 dicembre 2022 a

Uno strascico polemico che coinvolge tutti - giuria, vincitori e ballerini - quello seguito alla finale di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 che ha incoronato Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, vincitori dell'edizione 2022. La giurata Selvaggia Lucarelli ha postato un lungo commento sui social in cui spara a zero sui colleghi rei di aver scelto a priori la coppia vincitrice. Un post che ha trovato molti apprezzamenti tra io telespettatori, anche se alcuni sottolineano come in passato la giornalista non avesse trovato nulla di strano nelle dinamiche del programma e parli solo ora con il suo compagno Lorenzo Bigiarelli che ha partecipato a Ballando.

Negli ultimi anni, spiega Lucarelli, l'attenzione per il ballo è andata via via diminuendo e i giurati hanno iniziato a comportarsi da autori."Carolyn Smith "parla di tutto tranne che di tecnica e manda avanti Iva Zanicchi con ragioni pretestuose e ne boicotta altre scomodando il tema ‘emozioni’. Il resto della giuria alla mia destra ormai le va più o meno dietro (mai capito perché si consultano con Carolyn prima di dare voti, bah). Io che ero lì per parlare di cose extra ballo sono finita a parlare di ballo, per bilanciare la situazione, perché altrimenti mi pare di essere in un reality anziché in un talent”, afferma tra l'altro nel lungo post pubblicato poco prima che Costamagna fosse ospite adi Alberto Matano nella puntata de La Vita In Diretta di lunedì 26 dicembre.

Tra le varie accuse, quella che la vincitrice ha ballato seduta molte volte per un infortunio ed è stata preferita ad altri. Insomma, i giurati avrebbero avuto un occhio di riguardo per lei senza motivi apparenti. "Molte di queste cose che hai letto non sono nemmeno vere" ha detto Costamagna, "fino ad ora ho mantenuto una calma necessaria, non ho nemmeno voglia di fare polemica con lei. Abbiamo vinto, abbiamo una coppa" ha affermato. "Abbiamo vinto sulla base di un regolamento che tutti e cinque i giurati hanno sottoscritto", ha concluso.