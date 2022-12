Fabio Fazio va in pensione: tra due anni lascio tutto

Alice Antico 26 dicembre 2022 a

“Eh cara mia, ho quasi 60 anni, lavoro da 40 e se dovesse passare la cosiddetta “quota 103” io tra 2 anni lascio. Ho fatto tanto, ho visto tanto, ho una bellissima famiglia. La pensione non mi spaventa". Queste le parole di Fabio Fazio riguardo il tema "pensione", durante un’intervista presso “Il Corriere”. Il conduttore storico di “Che tempo che fa” si è raccontato in una lunga chiacchierata tra vita privata, passioni, lavoro e tanto altro.

Alle sue spalle c’è una gigantografia del Cervino. Perché?, così si è aperta l’intervista. “Perché è la prossima vetta che vorrei raggiungere. Ma non so se alla mia età... - ha risposto Fazio, che poi ha aggiunto - A 58 anni mi sento un boomer, già è tanto che io sia riuscito ad arrivare, camminando, sul Monte Bianco. Hervé Barmasse, straordinaria guida alpina che mi onora della sua amicizia, mi ha lasciato una dedica di incoraggiamento". Non tutti conoscono questa sua passione per la montagna e, a tal proposito, il conduttore ha dichiarato che: “Sono tante le cose che di me non si conoscono. E c’è da dire che mi sento molto a disagio nel parlare di me. Cerco di fare mia la lezione del grande Enzo Biagi: l’intervista perfetta è quella in cui chi fa domande resta un passo indietro, lasciando spazio a chi deve rispondere".

Poi, a proposito del suo lavoro, si è arrivati a parlare dell’incontro col Papa. Alla domanda: “Com’è stato?”, Fazio ha affermato: “Incredibile, se posso usare questa parola. Quell’uomo per me è una costante fonte di conforto. Quando mi sembra che tutto vada a rotoli, io rileggo le sue parole, così vere e piene di umanità. Era da tempo che, tramite i suoi bravissimi collaboratori, cercavo di invitarlo in trasmissione. Lui, la prima volta, mi disse: ‘Fabio, non è ancora il momento, quando arriverà ce ne accorgeremo entrambi, accadrà e basta" [...] Poi un giorno mi trovavo in studio a fare il montaggio del programma, quando suonò il telefono. Numero sconosciuto. Di solito non rispondo mai quando non riconosco chi chiama. Però quel giorno, non so perché, risposi. Dall’altra parte arrivò una voce: ‘Sono il Papa'. E io dissi: "Oh, mamma mia". E lui: "No, al massimo può dire oh, Papa mio". Iniziò così una delle avventure più belle della mia vita”.

Dopo il racconto di questo curiosissimo aneddoto, il conduttore ne ha elencati altri, soffermandosi sui retroscena più simpatici e insoliti che ha vissuto, e che vive tutt’oggi, nella sua carriera da conduttore televisivo. “In trasmissione da me sono davvero venuti tutti. Posso raccontarle l’emozione di intervistare un grande scrittore come David Grossman, il quale aveva da poco perso un figlio. Non parlammo mai di quella perdita ma lasciammo che trasparisse dalle sue parole. Spesso è più importante quello che non viene detto. Lo capisco adesso, che sono vicino alla pensione”, ha dichiarato Fazio. Cosi tra gossip, vita privata, consigli, aneddoti familiari, per poi finire con il suo rapporto con la politica in generale e con Salvini, è nata una piacevole e interessantissima chiacchierata che ha messo Fazio Fazio "con le spalle al muro". Il conduttore, costretto a rivelare tanto di sé, è passato dall’essere sempre un passo indietro rispetto al suo interlocutore, a essere il protagonista indiscusso dell’intervista.