Stasera Italia, “impossibile crederlo…”. La certezza di Sorgi che affossa il Pd sul Qatargate

Nel Pd non potevano non sapere nulla delle manovre sul Qatargate e sulla corruzione. È questa la certezza di Marcello Sorgi, editorialista ed ex direttore de La Stampa, intervenuto nel corso dell’edizione del 15 dicembre di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Il giornalista fa un rapido ragionamento che inchioda la sinistra: “I parlamentari europei del Pd a questo giro in cui i dem non sono andati molto bene sono 16 o 18, non ricordo esattamente. Supponiamo che ognuno di loro abbia due assistenti, anche se sappiamo che alcuni di loro li condividono, infatti qualcuno è nei guai per aver condiviso qualcuno di questi non molto onesti, ma mettiamo che ne abbiamo due a testa. Sono trentadue totali, più i parlamentari sono 48 totali o 50. Io non posso credere che in una comunità di 50 persone, una comunità del Pd, di quelle che discutono, che fanno sempre riunioni, non si fossero accorti che ci fosse qualcosa che non andava. Anche se Antonio Panzeri era uscito, tutto ciò - sentenzia Sorgi - non è possibile…”.