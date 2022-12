Darin negli studi di Rtl 102.5: incontrerò Papa Francesco

Francesco Fredella 15 dicembre 2022 a

Artista internazionale. Amato da grandi e piccoli. Darin è "superstar", proprio come il titolo di una sua canzone. Da tempo i suoi brani, in radio, stanno spopolando ma lui tiene sempre i piedi per terra senza volare troppo alto. Senza montarsi la testa. Darin è arrivato a Roma per registrare un concerto di Natale e fa un salto in radiovisione a RTL 102.5. "Sono a Roma e incontrerò il Papa. Ho comprato delle cose da far benedire, un regalo per i miei amici", racconta nel corso di The Flight. Ad agosto è stato al Power Hits Estate all'Arena di Verona. "Che bello esibirmi lì, che emozione. Da allora sono successe tante cose, è uscito un nuovo brano, "Satisfaction", e un nuovo EP, racconta Darin in radiovisione a RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese, Paola di Benedetto e Jody Cecchetto, Racconta “My Purple Clouds”, il suo ultimo lavoro discografico, anticipato dal singolo “Satisfacion”, da subito in rotazione come New Hit di RTL 102.5.

Poi il suo nuovo singolo. “Satisfaction è un brano che mostra un nuovo lato di me, sono molto felice di averlo condiviso con il pubblico. Sono un maniaco del controllo, mi piace tenere tutto sotto controllo. Il titolo del mio EP “My Purple Clouds” fa riferimento al mio modo di ragionare, pensavo che tutti pensassero a colori”, dice. L’artista non nega la forte influenza che artisti come Prince, George Michael e Michael Jackson hanno avuto su di lui. “Sono leggende a cui mi ispiro, soprattutto l’ultimo singolo è ispirato alla musica di Prince. Mi ispiro anche a George Michael e Michael Jackson. Michel è stato il mio primo concerto, avevo 9 anni”, racconta in diretta in radiovisione.