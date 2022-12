William e Kate, la foto di Natale è una stoccata a Harry e Meghan: il messaggio nascosto

14 dicembre 2022 a

La cartolina di Natale dei principi del Galles, William e Kate, è uno scatto studiato nei minimi dettagli per lanciare un messaggio preciso dall'altra parte dell'oceano. Destinatari, ovviamente, i Duchi di Sussex Harry e Meghan. I royal watcher sono rimasti sorpresi quando hanno visto lo scatto per i tradizionali auguri senza riferimenti al Natale, neve o maglioni pesanti. Si vede la famiglia in abiti estivi, molto casual, camminare su un viale alberato mano nella mano, nei giardini del parco di Sandringham, la residenza festiva dei Windsor.

Ebbene, per molti osservatori di affari reali è la risposta alle accuse contenute nella docuserie trasmessa su Netflix "Harry & Meghan". La posa informale, rilassata ed "estiva" scaccia l'immagine di una famiglia reale ingessata ed eccessivamente tradizionalista. Alcune espressioni da Meghan Markle all'indirizzo della cognata sembrerebbe aver colpito profondamente. "Notai subito un formalismo non solo nel comportamento, ma anche interiore, da parte di entrambi", dice l'ex attrice nel docufilm. I sorrisi rilassati di William e Kate sarebbero una replica a queste parole e alle accuse più velenose dei Sussex. Spicca nel ritratto la serenità di Kate e dei bambini, come a dire: non è vero che donne e giovani sono prigionieri del palazzo.